"Арсенал" объявил о подписании контракта с Виллианом



Бразильский полузащитник Виллиан перешёл в лондонский " Арсенал ".

Фото: ФК "Арсенал"

32-летний вингер подписал с лондонцами контракт на три года. Последним клубом бразильца был "Челси", с которым у него истёк контракт.



Виллиан на родине выступал за "Коринтианс", но в 2007 году перешёл в донецкий "Шахтёр". Через четыре года он перебрался в "Анжи", а из российского клуба перешёл в "Челси". В составе лондонцев он выигрывал АПЛ и кубок английской лиги.



"Я считаю Виллиана игроком, который способен приносить результат. Мы следили за ним последние месяцы. С его помощью хотим усилить атакующую линию", - сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета.