Хамес прибыл в Англию, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Эвертоном"

Полузащитник " Реала " Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон".

Global Look Press

Колумбиец приехал в Англию и в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с мерсисайдским клубом.



Ранее сообщалось, что "Эвертон" заплатит за 29-летнего игрока 22 миллиона фунтов стерлингов.



В прошлом сезоне Хамес провел 14 матчах и забил 1 гол.



Источник: The Sun