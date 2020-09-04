Колумбиец приехал в Англию и в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с мерсисайдским клубом.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" заплатит за 29-летнего игрока 22 миллиона фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Хамес провел 14 матчах и забил 1 гол.
Источник: The Sun
Хамес прибыл в Англию, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Эвертоном"
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон".
Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!