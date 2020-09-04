Хаверц официально перешел в "Челси"

"Челси" объявил о переходе полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Фото: ФК "Челси"

Лондонский клуб заключил с 21-летним игроком контракт на 5 лет.



Ранее в СМИ сообщалось, что "Челси" заплатит за Хаверца 80 миллионов евро. Также немецкий клуб может получить 20 млн бонусов в зависимости от успехов игрока в Англии.



В прошлом сезоне Хаверц провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.