Лондонский клуб заключил с 21-летним игроком контракт на 5 лет.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Челси" заплатит за Хаверца 80 миллионов евро. Также немецкий клуб может получить 20 млн бонусов в зависимости от успехов игрока в Англии.
В прошлом сезоне Хаверц провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.
Хаверц официально перешел в "Челси"
"Челси" объявил о переходе полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
Фото: ФК "Челси"
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