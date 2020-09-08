Сообщалось, что 36-летний серб получил заманчивое предложение от "Эвертона", о чем он сам и сообщал. Видимо, стороны не уладили детали соглашения.
Футболист ранее рассказывал, что не получал предложений от "Црвены Звезды" и не думает о возвращении на родину.
В составе "Зенита" Иванович дважды выигрывал чемпионат России, но не продлил контракт, который истек по окончании сезона 2019/20. В чемпионате России он также выступал за "Локомотив".
На замену Ивановичу "Зенит" приобрел у "Ливерпуля" хорватского защитника Деяна Ловрена.
Источник: Чемпионат
Бранислав Иванович может присоединиться к одному из клубов АПЛ
Бывший защитник "Зенита" и "Челси" Бранислав Иванович может подписать контракт с "Вест Бромвичем".
Фото: ФК "Зенит"
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