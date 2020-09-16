"На данный момент он принадлежит "Реалу". Я не обсуждаю игроков других клубов. Я пытался подписать его в "Реал", но это было невозможно, когда я работал в Мадриде. Тем не менее, президент последовал моим инстинктам и купил Гарета на следующий год после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом", - приводит слова португальца Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" сделал официальное предложение "Реалу" о покупке валлийского форварда.
Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из "Тоттенхэма". За "шпор" футболист выступал с 2007 года. Соглашение игрока со "сливочными" истекает в 2022 году.
В минувшем сезоне Бэйл провел 20 матчей и забил 3 гола.
Моуринью: не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что в клуб может перейти нападающий "Реала" Гарет Бэйл.
Фото: © REUTERS
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