Флик — о переходе Тьяго в "Ливерпуль": я могу только поздравить Клоппа. Он получает топ-игрока

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о скором переходе полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

Фото: ФК "Бавария"

— Могу только поздравить Клоппа. Он получает игрока топ-класса, но при этом он сенсационно хороший парень, — заявил Флик на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали все условия трансфера.



29-летний Тьяго в минувшем сезоне провёл 40 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.