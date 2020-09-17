Флик — о переходе Тьяго в "Ливерпуль": я могу только поздравить Клоппа. Он получает топ-игрока

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о скором переходе полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".
Фото: ФК "Бавария"
— Могу только поздравить Клоппа. Он получает игрока топ-класса, но при этом он сенсационно хороший парень, — заявил Флик на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали все условия трансфера.

29-летний Тьяго в минувшем сезоне провёл 40 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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Теги: Бавария Ливерпуль Тьяго Флик Клопп Зарубежные трансферы АПЛ Бундеслига
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