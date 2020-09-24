Кепа покинет "Челси" после покупки Менди

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага уйдёт из команды.

Фото: Getty Images

Сообщается, что "Челси" отправят 25-летнего испанца в аренду после покупки Эдуарда Менди из "Ренна".



Напомним, "Челси" купил Кепу два года назад из "Атлетика" за 80 млн евро, сделав его самым дорогим вратарём мира.



В прошлом сезоне Кепа провёл 41 матч, в которых пропустил 58 матчей, а также 10 раз сыграл "на ноль".



Источник: The Sun.