Сообщается, что "Челси" отправят 25-летнего испанца в аренду после покупки Эдуарда Менди из "Ренна".
Напомним, "Челси" купил Кепу два года назад из "Атлетика" за 80 млн евро, сделав его самым дорогим вратарём мира.
В прошлом сезоне Кепа провёл 41 матч, в которых пропустил 58 матчей, а также 10 раз сыграл "на ноль".
Источник: The Sun.
Кепа покинет "Челси" после покупки Менди
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага уйдёт из команды.
Фото: Getty Images
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