Артета: беру всю ответственность на себя, мы сыграли неудачно

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура АПЛ от "Астон Виллы" (0:3).

Фото: ФК "Арсенал"

"То, как мы проиграли сегодня, действительно больно. У нас нет последовательности. Нужно проанализировать ситуацию, каждому стоит посмотреть на себя в зеркало вместо того, чтобы обвинять других.



Беру всю ответственность на себя за произошедшее, мы сыграли неудачно. С момента моего назначения я впервые не увидел команду на поле", - приводит слова Артеты BBC.



После этого матча в активе "Арсенала" 12 очков по итогам 8 игр и 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Артеты сыграет на выезде с "Лидс Юнайтед". "Астон Вилла" находится на 6-м месте с 15-ю очками после 7 матчей. Их следующий соперник - "Брайтон". Лидером Английской Премьер-Лиги является "Лестер".