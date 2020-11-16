Жена Зинченко: если ты в "Ман Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барселоне"

Влада Седан, жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, поделилась мнением о возможном переходе мужа в мадридский "Реал" или "Барселону".

Напомним, что Влада является болельщицей "королевского" клуба, а Зинченко симпатизирует каталонской команде.



"Мне было бы приятнее видеть Александра в составе "сливочных". Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко. С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе", — цитирует слова девушки footballua.tv.



Напомним, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы", после чего один сезон провел в аренде в голландском ПСВ. В минувшем сезоне Английской Премьер-Лиги 23-летний украинский футболист провел 19 матчей и результативными действиями не отметился. В нынешнем розыгрыше АПЛ Зинченко принял участие лишь в одной игре.