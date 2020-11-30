Форвард "волков" в матче АПЛ с "Арсеналом" столкнулся с игроком "Арсенала" Давидом Луисом. Хименес получил перелом черепа и покинул поле без сознания и в кислородной маске.
"Рауль перенес операцию вчера в больнице Лондона. Сейчас он отдыхает. Он находится под наблюдением враче", - говорится в сообщении "Вулверхэмптона".
В текущем сезоне АПЛ 29-летний мексиканец в составе "волков" провел 10 матчей и забил 4 мяча.
Форвард "Вулверхэмптона" Хименес перенес операцию после серьезной травмы головы
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес был прооперировал.
Фото: ФК "Арсенал"
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