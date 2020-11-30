Форвард "Вулверхэмптона" Хименес перенес операцию после серьезной травмы головы

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес был прооперировал.

Фото: ФК "Арсенал"

Форвард "волков" в матче АПЛ с "Арсеналом" столкнулся с игроком "Арсенала" Давидом Луисом. Хименес получил перелом черепа и покинул поле без сознания и в кислородной маске.



"Рауль перенес операцию вчера в больнице Лондона. Сейчас он отдыхает. Он находится под наблюдением враче", - говорится в сообщении "Вулверхэмптона".



В текущем сезоне АПЛ 29-летний мексиканец в составе "волков" провел 10 матчей и забил 4 мяча.