Также команду покинут ассистенты Билича Деян Рачуница и Данило Буторович, сообщает официальный сайт клуба.
Ожидается, что новым главным тренером "Вест Бромвича" станет Сэм Эллардайс.
В текущем сезоне АПЛ "Вест Бромвич" занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Напомним, что Билич в сезоне-2012/13 тренировал московский «Локомотив».
"Вест Бромвич" уволил Билича
Главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич отправлен в отставку.
Фото: ФК "Локомотив"
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