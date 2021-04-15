Анчелотти: я не должен уговаривать Кина остаться в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с нападающим "ирисок" Мойзе Кином.

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– Я не должен уговаривать Кина остаться в "Эвертоне". Все прописано в договоре. Он выступает на правах аренды и должен вернуться в клуб. Если "ПСЖ" хочет оставить его у себя, то должен начать переговоры. Мы открыты к этому, – заявил Анчелотти в интервью для Goal.



Кин выступает за "Пари Сен-Жермен" на правах годичной аренды. В этом сезоне французской Лиги 1 форвард принял участие в 22 матчах, в которых забил 12 мячей. Контракт 21-летнего итальянца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.



"Эвертон" занимает восьмое место в английской Премьер-лиге, набрав 47 очков в 29 матчах сезона. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти встретятся с "Тоттенхэмом". Встреча состоится на "Гудисон Парк" сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 по московскому времени.