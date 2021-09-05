— Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию, — цитирует Нурмагомедова Sport24.
36-летний Роналду перешел из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" в конце августа за 15 миллионов евро. Он выступал за туринцев с 2018 года, проведя за команду 134 матча, забив 101 гол и отдав 22 голевые передачи.
За "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 затем, затем перейдя в мадридский "Реал".
Нурмагомедов: Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл причину ухода нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!