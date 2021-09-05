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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 1
Спартак-2Завершен
Текстильщик
16:00
ВелесНе начат
П1 3.85X 3.15П2 2.02
Олимп-Долгопрудный
17:00
АланияНе начат
П1 5.4X 4П2 1.57
Металлург Лп
17:00
ЕнисейНе начат
П1 4X 3.55П2 1.86
Оренбург
17:00
РоторНе начат
П1 1.71X 3.5П2 5
Факел
18:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.54X 3.95П2 6
КАМАЗ
18:00
ТомьНе начат
П1 2.38X 2.95П2 3.2
Акрон
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.75X 3П2 2.65
Волгарь
18:00
КубаньНе начат
П1 2.37X 3.1П2 3.1
Балтика
19:00
ТорпедоНе начат
П1 3.05X 3П2 2.43

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Беларусь
16:00
УэльсНе начат
П1 7.2X 3.95П2 1.54
Болгария
19:00
ЛитваНе начат
П1 1.55X 3.95П2 7
Англия
19:00
АндорраНе начат
П1 1.01X 25П2 101
Албания
19:00
ВенгрияНе начат
П1 2.9X 2.85П2 2.9
Исландия
19:00
Северная МакедонияНе начат
П1 2.7X 3.05П2 2.9
Румыния
21:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.06X 14П2 40
Испания
21:45
ГрузияНе начат
П1 1.1X 9.8П2 30
Сан-Марино
21:45
ПольшаНе начат
П1 100X 25П2 1.01
Швейцария
21:45
ИталияНе начат
П1 4.2X 3.35П2 1.98
Германия
21:45
АрменияНе начат
П1 1.08X 12П2 30
Косово
21:45
ГрецияНе начат
П1 3.6X 3.1П2 2.28
Бельгия
21:45
ЧехияНе начат
П1 1.48X 4.6П2 6.6

Нурмагомедов: Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл причину ухода нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
— Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию, — цитирует Нурмагомедова Sport24.

36-летний Роналду перешел из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" в конце августа за 15 миллионов евро. Он выступал за туринцев с 2018 года, проведя за команду 134 матча, забив 101 гол и отдав 22 голевые передачи.

За "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 затем, затем перейдя в мадридский "Реал".

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Теги: Ювентус Манчестер Юнайтед Нурмагомедов Роналду АПЛ Серия А
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