Реднапп: "Тоттенхэм" не делал предложений по Дзюбе

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп прокомментировал информацию, согласно которой в 2008 году "шпоры" рассматривали возможность покупки Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Зенит"