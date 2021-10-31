"Очевидно, что Артем - отличный игрок, но насколько я помню, я не просил "Тоттенхэм" его купить и клуб не делал по нему официального предложения. Но в целом он мог бы пригодиться той команде, да и вообще он бы не затерялся в чемпионате Англии, уверен, Дзюба регулярно забивал бы, у него есть необходимые для этого характеристики. Лучше ли он, чем Павлюченко? Нет, Роман был классным футболистом", - цитирует Реднаппа "РБ Спорт".
Напомним, 29 октября Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, поразив в матче 13-го тура РПЛ ворота московского "Динамо". Этот гол стал для 33-летнего нападающего 144-м в национальном первенстве. По данному показателю Артем опередил Олега Веретенникова.
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Реднапп: "Тоттенхэм" не делал предложений по Дзюбе
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп прокомментировал информацию, согласно которой в 2008 году "шпоры" рассматривали возможность покупки Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"