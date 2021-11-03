Источник: Эмери остается главным кандидатом на пост тренера "Ньюкасла", но он пока не уверен, что стоит соглашаться

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери сомневается, что ему стоит покидать испанскую команду ради предложения "Ньюкасла".

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Как сообщает источник, приоритетным вариантом на пост главного тренера для "Ньюкасла" остается Унаи Эмери. Англичане готовы заплатить 6 миллионов фунтов отступных, чтобы назначение состоялось как можно скорее. При этом сам испанец все еще сомневается в целесообразности ухода из "Вильярреала", с которым он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.



Другими кандидатами считаются Роберто Мартинес, Люсьен Фавр и Эдди Хоу.



Напомним, что в октябре пост главного тренера "Ньюкасла" покинул Стив Брюс. На данный момент "сороки" занимают 19-е место в АПЛ, набрав 4 очка в 10 встречах. До ближайшей команды вне зоны вылета "Ньюкасл" отделяют 6 очков.



Источник: Sky Sport