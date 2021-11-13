Источник: Почеттино готов вернуться в АПЛ. Он может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино может возглавить "МЮ" в случае увольнения Сульшера.

Фото: Reuters

Как сообщает источник, Почеттино готов рассмотреть варианты с возвращением в чемпионат Англии. Его кандидатура заинтересовала "МЮ", руководство которого может в ближайшее время расстаться с нынешним главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.



До "Пари Сен-Жермен" Почеттино уже тренировал в АПЛ, сначала "Саутгемптон", а затем "Тоттенхэм", с которым добрался до финала Лиги чемпионов в сезоне 18/19, но уступил "Ливерпулю".



После 11 туров текущего розыгрыша АПЛ "МЮ" с 17-ю очками занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на 9 зачетных баллов.



Источник: The Telegraph