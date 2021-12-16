Лукаку, Хадсон-Одои и Чилуэлл сдали положительные тесты на ковид в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что несколько футболистов "аристократов" сдали положительные тесты на коронавирус.

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В числе заболевших форвард Ромелу Лукаку, полузащитник Каллум Хадсон-Одои и защитник Бен Чилуэлл. Также из-за плохого самочувствия в заявку на матч с "Эвертоном" не попал Кай Хавертц.



"Результаты есть результаты, такова ситуация. Но у нас по-прежнему сильный состав, который должен быть в состоянии конкурировать", - цитирует комментарий Тухеля официальный сайт лондонцев.



После 16 матчей "Челси" занимает 3-е место в АПЛ, в активе "синих" 36 очков. В случае победы над "Ньюкаслом" сегодня они могут подняться на 2-е место, обойдя "Ливерпуль".