Как сообщает источник, специалист хотел покинуть "ПСЖ" уже зимой, но клуб не сумел найти ему замену. Ранее сообщалось, что летом на место Почеттино готов прийти Зинедин Зидан, а сам аргентинец хотел бы вернуться в АПЛ, где может освободиться место в "Манчестер Юнайтед".
ПСЖ" после 22-х туров лидирует во французской Лиге 1. В активе команды Почеттино 53 очка, она опережает "Марсель", идущий вторым, на 11 зачетных баллов.
Также "ПСЖ" вышел в 1/8 Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом". Накануне парижане уступили в серии пенальти "Ницце" и вылетели из розыгрыша кубка Франции.
Ранее Почеттино возглавлял "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".
Источник: Foot Mercato
СМИ: Почеттино рассказал своему окружению, что покинет "ПСЖ" летом
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино оставит свой пост в конце сезона.
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