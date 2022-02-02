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СМИ: Почеттино рассказал своему окружению, что покинет "ПСЖ" летом

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино оставит свой пост в конце сезона.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, специалист хотел покинуть "ПСЖ" уже зимой, но клуб не сумел найти ему замену. Ранее сообщалось, что летом на место Почеттино готов прийти Зинедин Зидан, а сам аргентинец хотел бы вернуться в АПЛ, где может освободиться место в "Манчестер Юнайтед".

ПСЖ" после 22-х туров лидирует во французской Лиге 1. В активе команды Почеттино 53 очка, она опережает "Марсель", идущий вторым, на 11 зачетных баллов.

Также "ПСЖ" вышел в 1/8 Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом". Накануне парижане уступили в серии пенальти "Ницце" и вылетели из розыгрыша кубка Франции.

Ранее Почеттино возглавлял "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

Источник: Foot Mercato


Теги: Почеттино ПСЖ Манчестер Юнайтед Зидан
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