– За Захаряном "Челси" следил не по последним матчам, поэтому у англичан интерес сохраняется. Арсену всего 19 лет, у него все еще впереди. Непонятно, получится эта сделка или нет, данный вопрос скорее к руководству "Динамо" и агентам. Понятно, что Захарян хочет быть в АПЛ, но будет ли он там играть – большой вопрос, может быть, его отдадут в аренду, – цитирует Колыванова "Metaratings".
Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян мог перейти в "Челси" летом 2022 года. Клубы вели активные переговоры между собой, в чем позже признавалось руководство "Динамо", но сделка не состоялась из-за проблем с переводом денежных средств на счет лондонцев. В текущем сезоне Арсен принял участие в восемнадцати матчах "Динамо" в Российской премьер-лиге и Кубке России. На счету у Захаряна три забитых мяча и шесть результативных передач. Его нынешний контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.
Колыванов: за Захаряном "Челси" следил не по последним матчам, поэтому у англичан интерес сохраняется
Экс-игрок московского "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в "Челси" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"