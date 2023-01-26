– Хайкину всегда хотелось выступать в Англии. "Бристоль" – это старт долгой карьеры Никиты на Британских островах. Но мой взгляд, Хайкин сделал первый правильный шаг – выбрал команду, в которой получит постоянную игровую практику. Дальнейшие результаты россиянина в Чемпионшипе покажут, на что он способен в Англии. "Бристоль" вполне может стать трамплином для перехода Хайкина в АПЛ, – цитирует Семина Sport24.
Вчера английский футбольный клуб "Бристоль Сити", выступающий в Чемпионшипе, официально объявил о заключении контракта с 27-летним российским голкипером Никитой Хайкиным, который последние несколько сезонов играл в основном составе норвежского "Буде/Глимт". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
"Бристоль Сити" на данный момент занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. При том, что всего в турнире участвуют 24 команды. На самом старте своей футбольной карьеры Хайкин уже играл в Англии – с 2010 по 2013 год Никита находился в молодежных командах "Челси", "Портсмута" и "Рединга".
Семин: "Бристоль" – это старт долгой карьеры Хайкина в Англии, трамплин для перехода в клуб АПЛ
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил заключение контракта между российским вратарем Никитой Хайкиным и английским "Бристоль Сити".
Фото: ТАСС