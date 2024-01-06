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Болельщики "Миллуола" высмеяли крушение вертолёта с владельцем "Лестера"

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Неприятный эпизод произошёл во время матча 1/32 финала Кубка Англии.
Фото: Roar News
Фанаты "Миллуола" высмеивали трагедию с владельцем "Лестера" Вичаем Шриваддханапрабхой. Он погиб в результате крушения вертолёта.

Матч завершился победой "Лестера" со счётом 3:2. По ходу матча фанаты "Миллуола" показывали болельщикам соперника различные жесты, отсылающие к авиакатастрофе, произошедшей в 2018 году.

Напомним, что в результате авиакатастрофы кроме бизнесмена погибли ещё четыре человека, находившиеся на борту.

Болельщиков, дразнивших фанатов "Лестера", в итоге со стадиона увели стюарды.

Лестер Миллуол
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