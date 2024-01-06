Болельщики "Миллуола" высмеяли крушение вертолёта с владельцем "Лестера"

Неприятный эпизод произошёл во время матча 1/32 финала Кубка Англии.



Фото: Roar News

Фанаты "Миллуола" высмеивали трагедию с владельцем "Лестера" Вичаем Шриваддханапрабхой. Он погиб в результате крушения вертолёта.



Матч завершился победой "Лестера" со счётом 3:2. По ходу матча фанаты "Миллуола" показывали болельщикам соперника различные жесты, отсылающие к авиакатастрофе, произошедшей в 2018 году.



Напомним, что в результате авиакатастрофы кроме бизнесмена погибли ещё четыре человека, находившиеся на борту.



Болельщиков, дразнивших фанатов "Лестера", в итоге со стадиона увели стюарды.