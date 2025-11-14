Аршавин изъявил желание поработать спортивным директором в английском клубе

"Поработать в АПЛ было бы круто. Думаю, пошел бы на должность спортивного директора. Условный Сеск Фабрегас меня позвал бы помогать ему, может, даже в "Комо", и я бы подумал", — рассказал Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
В АПЛ Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" (2009–2013), в составе которого провел 144 матча, забил 31 мяч и отдал 45 результативных передач.
Бывший одноклубник Аршавина по "Арсеналу", испанец Сеск Фабрегас, с 2024 года тренирует итальянскую команду "Комо". Сам Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя председателя правления "Зенита" по спортивному развитию.
Бывший российский футболист Андрей Аршавин признался, что хотел бы попробовать себя в качестве спортивного директора клуба Английской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"