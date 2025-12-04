"Спартак" обсуждает с защитником новый контракт. Игроком интересуется "Краснодар" - источник

По данным источника, московский "Спартак" и защитник Даниил Денисов обсуждают продление контракта на три года. Отмечается, что интерес к футболисту проявляет "Краснодар".
Денисов играет за "Спартак" с 2021 года. Нынешнее соглашение 23-летнего игрока со столичным клубом истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне воспитанник красно-белых провел 24 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Денисова в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Спартак"