"Спартак" обсуждает с защитником новый контракт. Игроком интересуется "Краснодар" - источник

Красно-белые могут продлить соглашение со своим игроком.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, московский "Спартак" и защитник Даниил Денисов обсуждают продление контракта на три года. Отмечается, что интерес к футболисту проявляет "Краснодар".

Денисов играет за "Спартак" с 2021 года. Нынешнее соглашение 23-летнего игрока со столичным клубом истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне воспитанник красно-белых провел 24 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Денисова в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings

