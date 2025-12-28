Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

"Он валтузил нас": Аршавин вспомнил игру против Роналду

Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с Криштиану Роналду во времена выступления в АПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
Речь идёт о матче, который состоялся в мае 2009 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" принимал "Арсенал", а игра завершилась нулевой ничьей. Роналду, выступавший за манкунианцев, провёл на поле все 90 минут, тогда как Аршавин был заменён во втором тайме.

По словам экс-футболиста сборной России, давление со стороны хозяев было колоссальным, а Роналду постоянно находился в центре внимания и брал игру на себя.

- Он валтузил нас. Был ли Криш в топ-форме? Наверное. Он там, блин, обыгрывал, на себя всё брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили, - сказал экс-игрок сборной России на ютуб-канале Fonbet.

Напомним, что с января 2023 года Криштиану Роналду продолжает карьеру в Саудовской Аравии.

