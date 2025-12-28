Речь идёт о матче, который состоялся в мае 2009 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" принимал "Арсенал", а игра завершилась нулевой ничьей. Роналду, выступавший за манкунианцев, провёл на поле все 90 минут, тогда как Аршавин был заменён во втором тайме.
По словам экс-футболиста сборной России, давление со стороны хозяев было колоссальным, а Роналду постоянно находился в центре внимания и брал игру на себя.
- Он валтузил нас. Был ли Криш в топ-форме? Наверное. Он там, блин, обыгрывал, на себя всё брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили, - сказал экс-игрок сборной России на ютуб-канале Fonbet.
Напомним, что с января 2023 года Криштиану Роналду продолжает карьеру в Саудовской Аравии.
"Он валтузил нас": Аршавин вспомнил игру против Роналду
Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с Криштиану Роналду во времена выступления в АПЛ.
