"Сочи" придется расстаться с двумя игроками, чтобы заявить двоих новичков — источник

Футбольный клуб "Сочи" не сможет заявить на вторую часть сезона двух новых футболистов, которых рассчитывает подписать.

Ранее СМИ сообщали, что сочинцы намерены арендовать у "Краснодара" бразильского нападающего Густаво Фуртадо, а также оформить трансфер ямайского форварда "Тихуаны" Шамар Николсона, известного российским болельщикам по выступлениям за " Спартак " (2022–2025).По данным источника, чтобы заявить новичков, "Сочи" расстаться с двумя действующими футболистами команды. Ранее Metaratings сообщал, что ближе всего к уходу из стана южан находятся защитники Артем Макарчук и Руслан Магаль.Первую часть сезона 2025/2026 сочинская команда завершила на последнем, 16 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 9 очками в активе.

