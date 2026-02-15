"Сочи" придется расстаться с двумя игроками, чтобы заявить двоих новичков — источник

Об этом сообщает Metaratings. Ранее СМИ сообщали, что сочинцы намерены арендовать у "Краснодара" бразильского нападающего Густаво Фуртадо, а также оформить трансфер ямайского форварда "Тихуаны" Шамара Николсона, известного российским болельщикам по выступлениям за "Спартак" (2022–2025).
По данным источника, чтобы заявить новичков, "Сочи" расстаться с двумя действующими футболистами команды. Ранее Metaratings сообщал, что ближе всего к уходу из стана южан находятся защитники Артем Макарчук и Руслан Магаль.
Первую часть сезона 2025/2026 сочинская команда завершила на последнем, 16 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 9 очками в активе.
