Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

"Сочи" придется расстаться с двумя игроками, чтобы заявить двоих новичков — источник

Футбольный клуб "Сочи" не сможет заявить на вторую часть сезона двух новых футболистов, которых рассчитывает подписать.
Фото: ФК "Сочи"
Об этом сообщает Metaratings. Ранее СМИ сообщали, что сочинцы намерены арендовать у "Краснодара" бразильского нападающего Густаво Фуртадо, а также оформить трансфер ямайского форварда "Тихуаны" Шамара Николсона, известного российским болельщикам по выступлениям за "Спартак" (2022–2025).

По данным источника, чтобы заявить новичков, "Сочи" расстаться с двумя действующими футболистами команды. Ранее Metaratings сообщал, что ближе всего к уходу из стана южан находятся защитники Артем Макарчук и Руслан Магаль.

Первую часть сезона 2025/2026 сочинская команда завершила на последнем, 16 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 9 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится