Легионер "Ахмата" заявил, что русский язык для него как родной

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура рассказал о своем отношении к русскому языку. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов пошутил о том, что Касинтура говорит по-русски лучше него.

Фото: ФК "Ахмат"





"У меня неплохо получается говорить. Я учился в России, уже почти 10 лет прошло.



Русский язык для меня как родной. Книги сейчас уже не читаю — больше во время учебы читал", — отметил Касинтура в беседе с "Чемпионатом"

Эгаш Касинтура выступает за "Ахмат" с июля 2025 года. На его счету — 22 матча, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в составе грозненского коллектива.



Ранее в России Касинтура играл за "Уфу" (2021–2023; 65 игр, 4 гола, 5 ассистов) и махачкалинское " Анголец рассказал, что русский дается ему хорошо, так как он учился в России."У меня неплохо получается говорить. Я учился в России, уже почти 10 лет прошло.Эгаш Касинтура выступает за "Ахмат" с июля 2025 года. На его счету — 22 матча, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в составе грозненского коллектива.Ранее в России Касинтура играл за "Уфу" (2021–2023; 65 игр, 4 гола, 5 ассистов) и махачкалинское " Динамо " (2023–2025; 65 матчей, 9 забитых мячей, 13 голевых передач).