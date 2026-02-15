Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

Легионер "Ахмата" заявил, что русский язык для него как родной

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура рассказал о своем отношении к русскому языку. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов пошутил о том, что Касинтура говорит по-русски лучше него.
Фото: ФК "Ахмат"
Анголец рассказал, что русский дается ему хорошо, так как он учился в России.

"У меня неплохо получается говорить. Я учился в России, уже почти 10 лет прошло.

Русский язык для меня как родной. Книги сейчас уже не читаю — больше во время учебы читал", — отметил Касинтура в беседе с "Чемпионатом".

Эгаш Касинтура выступает за "Ахмат" с июля 2025 года. На его счету — 22 матча, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в составе грозненского коллектива.

Ранее в России Касинтура играл за "Уфу" (2021–2023; 65 игр, 4 гола, 5 ассистов) и махачкалинское "Динамо" (2023–2025; 65 матчей, 9 забитых мячей, 13 голевых передач).

