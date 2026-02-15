Кенжебек поделился эмоциями от перехода в "Ахмат"

Новичок "Ахмата" Галымжан Кенжебек рассказал, что для него означает переход в грозненский клуб.

Фото: ФК "Ахмат"

С нетерпением жду, когда сам смогу оценить уровень РПЛ. Посмотрим, какой он окажется. Однозначно, будет сложнее, чем там, где я раньше играл", — приводит слова Кенжебека "Матч ТВ"

Полузащитник ожидает, что в России ему будет сложнее, чем в предыдущих клубах."Я знаю Станислава Саламовича Черчесова с 2024 года. Он тренировал сборную Казахстана, и как раз у него я дебютировал в команде.Галымжан Кенжебек перешел в "Ахмат" из "Елимая" на правах свободного агента. Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.В составе "Елимая" Кенжебек провел 11 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи (июль 2025 — январь 2026)."Ахмат" завершил первую часть сезона в Российской Премьер-Лиге на 8 месте турнирной таблицы с 22 очками в активе.