"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса" — источник

Английские клубы "Челси" и "Ливерпуль" заинтересованы в услугах центрального защитника итальянского "Ювентуса".

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, речь идёт об англичанине Ллойде Келли, выступающем за "Юве" с февраля 2025 года.



Вначале Келли перешел в "Ювентус" из "Ньюкасла" на правах полугодичной аренды за 3,8 млн евро. Летом 2025 года туринский клуб выкупил контракт футболиста за 17,2 миллиона. За "Ювентус" Ллойд Келли на данный момент отыграл 50 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу (31 игра, 2 гола и один ассист в сезоне 2025/2026).



По данным Ди Натале, "старая синьора" не планирует расставаться с игроком, но в случае поступления по нему официальных предложений согласиться продать его за 40–50 млн евро.



Портал Transfermarkt оценивает Келли в 20 млн евро, а его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2029 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ливерпуль