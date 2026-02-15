Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

Касинтура поделился ожиданиями от выступления "Ахмата" во второй части сезона

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура рассказал, чего ждет от команды в оставшихся играх сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению Касинтуры, приход новых футболистов зимой пойдет грозненцам на пользу.

"Думаю, что с новичками команда стала сильнее. Конкуренция растет, это заставляет не расслабляться и прогрессировать дальше. Новые игроки и конкуренция в команде пойдут только на пользу.

Уверен, во второй части сезона все будет намного лучше, чем было", — отметил Касинтура в беседе с "Чемпионатом".

Эгаш Касинтура в первой части сезона 2025/2026 провел 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

По итогам 18 туров "Ахмат" с 22 очками занимает 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 туре команда сыграет дома с ЦСКА (4-е место, 36 очков). Встреча состоится 1 марта.

