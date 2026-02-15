Касинтура поделился ожиданиями от выступления "Ахмата" во второй части сезона

"Думаю, что с новичками команда стала сильнее. Конкуренция растет, это заставляет не расслабляться и прогрессировать дальше. Новые игроки и конкуренция в команде пойдут только на пользу.
Уверен, во второй части сезона все будет намного лучше, чем было", — отметил Касинтура в беседе с "Чемпионатом".
Эгаш Касинтура в первой части сезона 2025/2026 провел 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
По итогам 18 туров "Ахмат" с 22 очками занимает 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 туре команда сыграет дома с ЦСКА (4-е место, 36 очков). Встреча состоится 1 марта.