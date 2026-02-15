"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поспорят за одного из лучших бомбардиров АПЛ — источник

Как сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom, клубы поборются за бразильского форварда "Брентфорда" Игора Тиаго.
По данным источника, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ожидали большего от нападающих, которых они купили летом 2025 года. Отмечается, что "Брентфорд" будет готов продать бразильского футболиста, если получит предложение на сумму, превышающую 71 млн фунтов (около 81,6 млн евро).
Игор Тиаго выступает за "Брентфорд" с июля 2024 года. В составе английской команды игрок провел 35 матчей, забил 18 мячей и отдал одну результативную передачу. В сезоне 2025/2026 в активе Тиаго на данный момент — 27 встреч, 18 голов и один ассист.
Стоит отметить, что большую часть сезона 2024/2025 Игор пропустил из-за травмы мениска. В прошлом сезоне он принял участие всего в 8 играх Английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Тиаго с "Брентфордом" рассчитан до 30 июня 2031 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 35 млн евро. С 17 голами бразилец является вторым бомбардиром АПЛ на данный момент, отставая от лидера списка, норвежца Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", на 5 мячей.
