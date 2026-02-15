Об этом сообщили в программе "ТаТоТаке", освещающей украинский футбол.
По сведениям источника, стороны предварительно договорились о прекращении сотрудничества еще 10 февраля. Ярослав Ракицкий выступал за "Черноморец" с марта 2025 года и провел в составе команды 26 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. В первой части сезона 2025/2026 на его счету — 17 игр, 3 гола и один ассист.
За "Зенит" Ракицкий выступал с 2019 по 2022 год. В составе питерского клуба украинец провел 108 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач, выиграв с сине-бело-голубыми четыре чемпионских титула, Кубок и два Суперкубка России.
Экс-зенитовец Ракицкий покинет "Черноморец"
Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита", украинец Ярослав Ракицкий уйдет из одесского "Черноморца".
Фото: ФК "Зенит"