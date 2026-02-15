Экс-игрок "Ливерпуля" арестован за нападение на человека — источник

Бывший полузащитник "Ливерпуля" был арестован английской полицией за нападение на человека, совершенное в декабре 2025 года.

Фото: ФК "Ливерпуль"





Джордан Айб перешел в систему "Ливерпуля" из "Уикомба" в декабре 2011 года, когда ему было 16 лет. На счету Айба — 20 матчей, 3 гола и 6 голевых передач за "Ливерпуль U-21" (2012–2013, 2015–2016); одна игра без результативных действий за "Ливерпуль U-18" (2013), а также 58 матчей, 4 гола и 7 ассистов за первую команду красных (2013–2016).



С ноября 2025 года Айб защищает цвета болгарского "Локомотива", за который пока что не провел ни одной игры. По данным The Sun, полицейские задержали экс-игрока красных в лондонском аэропорту "Лутон". Игрок был отпущен под залог. Перед судом он предстанет 6 марта.