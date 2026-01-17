Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
Челябинск2 тайм

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в первом матче Кэррика

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" в рамках АПЛ со счетом 2:0.
Фото: Getty Images
Голами за "Манчестер Юнайтед" отличились нападающий Брайан Мбемо и полузащитник Патрик Доргу. В дополнительное ко второму тайму время VAR был отменен забитый матч атакующего полузащитника Мэйсона Маунта.

Эта встреча была первой для "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне под руководством Майкла Кэррика.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. "Манчестер Юнайтед" располагается на четвертой строчке с 35 баллами в своем активе.

