"Эвертон" ушёл от поражения в матче с "Лидсом"

Встреча 23-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Лидсом" завершилась вничью - 1:1.

Фото: Sky Sports

Счёт в игре открыли гости: на 28-й минуте отличился защитник "Лидса" Джеймс Джастин. Хозяева сумели уйти от поражения во втором тайме - на 76-й минуте результативный удар нанёс нападающий Тьерно Барри.



После этого тура "Эвертон" довёл количество очков до 33 и располагается в середине таблицы, занимая десятую позицию. "Лидс", в свою очередь, имеет 26 очков и находится в нижней части турнирной сетки - на 16-й строчке.

