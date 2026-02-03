Шишкин высказался о смене капитана в "Локомотиве"

Он достаточно опытный игрок.Основной момент был внутри команды: выбирали ли его игроки или тренерский штаб. Он стабильно играет за клуб, заслуженная кандидатура, почему бы и нет, - поделился Шишкин с "Матч ТВ".
Ранее капитанскую повязку "Локомотива" носил Дмитрий Баринов, однако зимой полузащитник перебрался в ЦСКА.
В этом сезоне вратарь провёл 17 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 21 мяч. После 18 туров РПЛ "Локомотив" с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого в активе на три балла больше.
Напомним, чемпионат возобновится в конце этого месяца.