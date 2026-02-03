Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Шишкин высказался о смене капитана в "Локомотиве"

Экс-футболист "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал решение назначить вратаря Антона Митрюшкина новым капитаном команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению экс-игрока, ключевым фактором в этом выборе стала стабильная игра голкипера в текущем сезоне.

Он достаточно опытный игрок.
Основной момент был внутри команды: выбирали ли его игроки или тренерский штаб. Он стабильно играет за клуб, заслуженная кандидатура, почему бы и нет, - поделился Шишкин с "Матч ТВ".

Ранее капитанскую повязку "Локомотива" носил Дмитрий Баринов, однако зимой полузащитник перебрался в ЦСКА.

В этом сезоне вратарь провёл 17 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 21 мяч. После 18 туров РПЛ "Локомотив" с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого в активе на три балла больше.

Напомним, чемпионат возобновится в конце этого месяца.

