ЦСКА получил отказ по трансферу нападающего "Бока Хуниорс" - источник

Как передаёт журналист Эмилиано Радди, аргентинский клуб отклонил вариант с переходом игрока за сумму в размере 10 млн евро. Отмечается, что прописанные в контракте Себальоса отступные составляют 20 млн.
Себальос является воспитанником "Бока Хуниорс" и на протяжении нескольких сезонов выступает за основную команду клуба. За это время нападающий провёл 130 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.
ЦСКА в 18 турах чемпионата России набрал 36 очков и идёт на четвёртой позиции в таблице. В 19-м туре РПЛ "армейцы" в гостях проведут матч с "Ахматом".
