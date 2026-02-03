Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

ЦСКА получил отказ по трансферу нападающего "Бока Хуниорс" - источник

"Бока Хуниорс" отказался принимать предложение московского ЦСКА по трансферу крайнего нападающего Эксекиэля Себальоса.
Фото: Getty Images
Как передаёт журналист Эмилиано Радди, аргентинский клуб отклонил вариант с переходом игрока за сумму в размере 10 млн евро. Отмечается, что прописанные в контракте Себальоса отступные составляют 20 млн.

Себальос является воспитанником "Бока Хуниорс" и на протяжении нескольких сезонов выступает за основную команду клуба. За это время нападающий провёл 130 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

ЦСКА в 18 турах чемпионата России набрал 36 очков и идёт на четвёртой позиции в таблице. В 19-м туре РПЛ "армейцы" в гостях проведут матч с "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится