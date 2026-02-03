Игрок "Зенита" - о Жерсоне: чувствовал, что он надолго не задержится

Абсолютно топовый парень!Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Напомним, хавбек выступал в составе петербургской команды с лета 2025 года, когда перешёл в клуб из "Фламенго". Однако уже в зимнее межсезонье "Зенит" расстался игроком - бразилец заключил соглашение с "Крузейро" и вернулся на родину. Всего футболист принял участие в 18 матчах "Зенита".
"Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в РПЛ. Лидером чемпионата с 40 очками является "Краснодар". Рестарт РПЛ запланирован на конец месяца.