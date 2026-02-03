Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Игрок "Зенита" - о Жерсоне: чувствовал, что он надолго не задержится

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой поделился мнением об уходе Жерсона, который продолжил карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
По словам игрока, расставание с бразильцем не стало для него полной неожиданностью.

Абсолютно топовый парень!
Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится, - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Напомним, хавбек выступал в составе петербургской команды с лета 2025 года, когда перешёл в клуб из "Фламенго". Однако уже в зимнее межсезонье "Зенит" расстался игроком - бразилец заключил соглашение с "Крузейро" и вернулся на родину. Всего футболист принял участие в 18 матчах "Зенита".

"Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в РПЛ. Лидером чемпионата с 40 очками является "Краснодар". Рестарт РПЛ запланирован на конец месяца.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится