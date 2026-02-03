Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

"Кристал Пэлас" оформил рекордный трансфер

Нападающий сборной Норвегии Йорген Странн Ларсен продолжит карьеру в "Кристал Пэлас" - лондонский клуб официально подтвердил его переход из "Вулверхэмптона".
Фото: Getty Images
Как сообщает Sky Sports, сделка стала рекордной для "Кристал Пэлас". За 25-летнего форварда клуб заплатил 43 млн фунтов стерлингов, при этом ещё 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов при выполнении определённых условий.

В текущем сезоне Ларсен регулярно выходил на поле в составе "Вулверхэмптона", приняв участие в 26 матчах во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и два ассиста на партнёров

