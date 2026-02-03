"Кристал Пэлас" оформил рекордный трансфер

Нападающий сборной Норвегии Йорген Странн Ларсен продолжит карьеру в "Кристал Пэлас" - лондонский клуб официально подтвердил его переход из "Вулверхэмптона".

Фото: Getty Images

Как сообщает Sky Sports, сделка стала рекордной для "Кристал Пэлас". За 25-летнего форварда клуб заплатил 43 млн фунтов стерлингов, при этом ещё 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов при выполнении определённых условий.



В текущем сезоне Ларсен регулярно выходил на поле в составе "Вулверхэмптона", приняв участие в 26 матчах во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и два ассиста на партнёров

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Вулверхэмптон