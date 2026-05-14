Как сообщает Madrid Universal, часть болельщиков открыто выразила недовольство руководителем на фоне неудачного сезона команды. По информации источника, перед стартовым свистком Перес вступил в словесную перепалку с фанатами на трибуне. Кроме того, некоторые болельщики попытались развернуть баннер с требованием отставки главы клуба, однако сотрудники службы безопасности быстро убрали плакат.
Недовольство фанатов связано с последними результатами "Реала". В предыдущем туре мадридцы уступили "Барселоне" и окончательно потеряли шансы на чемпионский титул.
Болельщики "Реала" во время матча выступили против президента клуба
Перед матчем чемпионата Испании между "Реалом" и "Овьедо" на "Сантьяго Бернабеу" произошёл неприятный эпизод с участием президента мадридского клуба Флорентино Переса.
