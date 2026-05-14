Хомуха - о Тюкавине: нет смысла переходить в "Зенит"

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что Константину Тюкавину не стоит менять "Динамо" на другой российский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению специалиста, следующим шагом в карьере форварда должен стать переезд в европейский чемпионат.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" готов предложить за нападающего 20 миллионов евро либо включить в сделку Андрея Мостового и денежную компенсацию.

- 20 млн - отступные за Тюкавина для зарубежных клубов. А внутри России ему нет смысла переходить в "Зенит". Если будет предложение из-за рубежа, то стоит себя попробовать", - цитирует эксперта "Чемпионат".

В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть ассистов на партнёров. Его команда с 42 очками идёт на восьмой строчке в РПЛ.

