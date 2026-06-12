Мексика впервые выиграла матч открытия чемпионата мира - было восемь попыток

Сборная Мексики стала абсолютным рекордсменом по количеству участий в матчах открытия чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Встреча с ЮАР на ЧМ-2026 стала для мексиканцев уже восьмой стартовой игрой мундиаля. Ни одна другая национальная команда не принимала участие в матчах открытия мирового первенства так часто.



При этом нынешний турнир принёс мексиканской сборной ещё одно историческое достижение. Победа над ЮАР со счётом 2:0 стала для команды первой в матчах открытия чемпионатов мира.



До этого мексиканцы семь раз открывали мундиали, но ни разу не побеждали - пять поражений и две ничьи.