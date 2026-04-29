Инсайдер Романо сообщил хорошие новости по Салаху

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал серьёзного повреждения и сможет помочь команде в оставшихся матчах. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, травма подколенного сухожилия оказалась незначительной, поэтому игрок не выбыл до конца сезона, как предполагалось ранее.



Салах проводит заключительный сезон в составе английского клуба. Он выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и за это время провёл 440 матчей во всех турнирах. На его счету 257 забитых мячей и 122 результативные передачи.