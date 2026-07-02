"Тоттенхэм" объявил о трансфере игрока за 99 млн евро

"Тоттенхэм" усилил полузащиту Матеушем Фернандешем.

Фото: Getty Images

Лондонский клуб объявил о переходе португальского хавбека из "Вест Хэма" на официальном сайте.



Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" оценивал футболиста в 99 миллионов евро. На Фернандеша также претендовал "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы не стали платить такую сумму, посчитав её завышенной. В итоге трансфер оформил "Тоттенхэм".



В прошлом сезоне Фернандеш провёл 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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Вест Хэм