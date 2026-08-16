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"Динамо" Мх может подписать полузащитника из чемпионата Швейцарии

Махачкалинское "Динамо" проявляет интерес к 27-летнему футболисту.
Фото: соцсети Ахмеда Кендуци
По информации источника, российский клуб заинтересован в Ахмеде Кендуци. Футболиста готовы продать за 1,8 миллиона евро.

Кендуци выступает в составе швейцарского "Лугано" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего алжирца по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: Sport24

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