Воробьев высказался о своей безголевой серии в "Краснодаре"

Футболист "Краснодара" Дмитрий Воробьев высказался о своей безголевой серии на старте сезона.

Фото: ФК "Краснодар"

"Получается ли абстрагироваться от того, что есть голевые передачи, но нет голов? Самое главное, что есть моменты, в правильном направлении движемся, а голы придут.