Воробьев высказался о своей безголевой серии в "Краснодаре"

"Получается ли абстрагироваться от того, что есть голевые передачи, но нет голов? Самое главное, что есть моменты, в правильном направлении движемся, а голы придут.Замечаю ли я поддержку от болельщиков и экспертов в этот период в карьере? Да, всё вижу, спасибо всем", - сказал Воробьев "Чемпионату".
Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в июле 2026 года. В текущем сезоне за "быков" форвард провел 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Игрок подписал контракт с клубом сроком до конца июня 2030 года.