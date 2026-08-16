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Воробьев высказался о своей безголевой серии в "Краснодаре"

Футболист "Краснодара" Дмитрий Воробьев высказался о своей безголевой серии на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист поблагодарил фанатов и экспертов за поддержку.

"Получается ли абстрагироваться от того, что есть голевые передачи, но нет голов? Самое главное, что есть моменты, в правильном направлении движемся, а голы придут.
Замечаю ли я поддержку от болельщиков и экспертов в этот период в карьере? Да, всё вижу, спасибо всем", - сказал Воробьев "Чемпионату".

Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в июле 2026 года. В текущем сезоне за "быков" форвард провел 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Игрок подписал контракт с клубом сроком до конца июня 2030 года.

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