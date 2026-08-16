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Сёмин: критиковать Тюкавина не за что. "Динамо" пока не блещет

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин высказался о текущей форме форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист считает, что с каждым новым матчем нападающий будет набирать форму.

"Сейчас Тюкавин находится не на пике своей формы, но критиковать его не за что. Пока идёт начало сезона. Он ещё покажет свои лучшие качества. Может, пока ещё играет под нагрузками. С каждым следующим матчем Тюкавин будет набирать форму. Да и "Динамо" пока не блещет", - сказал Семин "Советский спорт".


На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сандро Шварца набрали 4 очка в трех матчах.

Форвард бело-голубых Константин Тюкавин суммарно отыграл 268 минут в этих встречах и отдал 1 результативную передачу.

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