Сёмин: критиковать Тюкавина не за что. "Динамо" пока не блещет

Фото: ФК "Динамо"

"Сейчас Тюкавин находится не на пике своей формы, но критиковать его не за что. Пока идёт начало сезона. Он ещё покажет свои лучшие качества. Может, пока ещё играет под нагрузками. С каждым следующим матчем Тюкавин будет набирать форму. Да и " Динамо " пока не блещет", - сказал Семин "Советский спорт"

Российский специалист считает, что с каждым новым матчем нападающий будет набирать форму.На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сандро Шварца набрали 4 очка в трех матчах.Форвард бело-голубых Константин Тюкавин суммарно отыграл 268 минут в этих встречах и отдал 1 результативную передачу.