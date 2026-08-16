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"Сочи" победил ульяновскую "Волгу" в 6-м туре Первой лиги

"Сочи" одержал домашнюю победу над ульяновской "Волгой" в 6-м туре Первой лиги со счетом 1:0.
Фото: ФК "Сочи"
Единственный гол в матче забил опорный полузащитник "барсов" Максим Кайнов.

Первая лига

6 тур

Гол: Кайнов, 50.

"Сочи": Силев, Солдатенков, Стоич, Литвинов, Калинин, Заика, Кузьмин (Кайнов, 17), Магаль, Осипов, Игнатов, Мелешин.

"Волга": Бабурин, Хабибуллин, Рахманов, Степанов, Ибрагимов, Костин, Быков, Никитин, Фольмер, Шагиахметов, Саплинов.

Предупреждения: Никитин, 36.

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