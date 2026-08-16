Волевая победа "Нижнего Новгорода" и гостевой разгром от "Торпедо". Обзор 6-го тура Первой лиги

Волевая победа "Нижнего Новгорода"
"Нижний Новгород" гостил в Иваново и впервые в сезоне пропустил первым - навес Симонова с углового преобразовал в гол Никитенков. Потом был опасный удар Никитина с линии штрафной и неточный удар Помалюка головой после ошибки Имамова на выходе. А в концовке первого тайма Помалюк с шести метров пробил в руки голкиперу, лишив шикарного ассиста Ищенко.
"Нижний Новгород" включился только после перерыва, но Фадеев потащил несколько опасных ударов, а Грулёв и Соколов не попали в створ ворот. Лишь на 71-й минуте лучший бомбардир команды Грулёв оформил седьмой гол в сезоне, головой замкнув подачу Коледина с правого фланга. Давление волжан возрастало, Фадееву пришлось тащить, а дальше гости зевнули контратаку, которая завершилась точным ударом Филёва, но у Арсения зафиксировали спорный оффсайд.
Избежав самого страшного, команда Вадима Гаранина, в свою очередь, подловила соперника на быстрой атаке, которую разогнал Соколов, а завершил на дальней штанге капитан Калинский. Точку же в компенсированное время поставил сам Соколов, попавший точно в ближний угол ворот бывшего партнера по "Чайке". 1:3 - "Нижний Новгород" добивается волевой победы и по-прежнему не теряет очков на старте сезона, "Текстильщик" пока без побед.
"Торпедо" покуражилось на Южном Урале
"Торпедо" после двух осечек кряду гостило в Челябинске у местной одноимённой команды и наконец-таки показало добротную реализацию. Первый удар в створ нанесли хозяева, но Солдатенко спас после залпа Гаджимурадова, на что автозаводцы ответили двойным шансом Цыпченко и Бородина - с ударом Дмитрия головой справился Переверзев, а Сергей также головой отправил мяч в штангу. А вот один из следующих угловых принес гол - Шевченко замкнул навес Берковского с левого фланга.
Во второй половине за "Торпедо" дебютировал Окоронкво, который феерил у Александра Сторожука в тульском "Арсенале", и нигериец сразу же включился в игру. На 54-й минуте Цыпченко после передачи Джонатана пробил с левого края штрафной в дальний угол. Тут же ошибкой "Челябинска" Окоронкво не смог воспользоваться, но на отскоке от вратаря удачно сработал тот же Цыпченко. В концовке Дмитрий упустил шанс на хет-трик из-за спасения Переверзева, а дальше за фол на Корнюшине хозяева получили пенальти, и Окоронкво отметил возвращение в Россию точным ударом с "точки". 0:4 - "Торпедо" красиво прерывает неудачную серию, "Челябинск" во второй раз кряду пропустил четыре и остался в нижней половине таблицы.
"Ротор" и "Урал" снова сыграли вничью
Участники майских стыковых матчей выясняли отношения в Волгограде, где тон встреча задал шикарный гол Симоняна уже на 9-й минуте - у Артёма 2+4 в шести стартовых турах. У "Урала" мало что получалось в первом тайме, но после перерыва смогли выровнять положение - Бондарев после скидки Бокова не смог переиграть Чагрова, а вот первым на добивание успел Фуррье. Дальше был шанс у Секулича, но голкипер хозяев прикрыл ближний угол.
На последнюю четверть часа "Ротор" и вовсе остался в меньшинстве - Эмерсон помешал выходу Секулича один на один и получил прямую красную карточку. Бондарев вскоре забил, однако оказался в положении "вне игры" в момент паса, а удару Секулича с радиуса штрафной немного не хватило точности. 1:1 - "Ротор" и "Урал" в пятый раз подряд играют друг с другом вничью и продолжают погоню за вторым местом.
"Сочи" добился победы над "Волгой"
Матч "Сочи" и "Волги" не состоялся в назначенное время из-за угрозы атаки БПЛА, пришлось командам играть на южном солнце в районе полудня. У хозяев в отсутствие приболевшего Дёгтева место в воротах занял дебютант Силёв, и в первом тайме он справился с ударом Саплинова, а также совершил суперсэйв после удара Костина в упор. Хозяева же не довели до удара свой самый реальный момент - Магаль убежал на рандеву с Бабуриным, но решил покатить на Ежова, которого успел опередить защитник.
Ещё в середине первого тайма Кузьмина из-за травмы сменил Кайнов, и именно Максиму было суждено стать героем встречи - после перерыва на доигровке после штрафного у Игнатова не слишком получился удар, но после отскока от газона Кайнов удачно подставил голову. У гостей самый реальный шанс упустил Новиков, с шести метров пробивший в руки Силёву. 1:0 - "Сочи" одерживает вторую победу подряд и приближается к топ-4, "Волга" по-прежнему недалеко от зоны вылета.
Первая победа "СКА-Хабаровска"
"СКА-Хабаровск" после трёх выездных поражений не смог набрать очки и в двух домашних играх, а в шестом туре принимал "Велес", который неожиданно выбрался на второе место. Первый тайм моментами не изобиловал, на 36-й минуте был шанс у Никина, но Ботнарь ногами отбил мяч прямо на ленточке, а в ответ Блиев после углового не попал головой в ближний угол. Зато Школик на 41-й минуте идеально пробил с 20 метров в ближний угол, открыв счёт.
После перерыва неприятный удар с отскоком от газона нанес Волков, однако Ботнарь вытащил мяч, а в следующем моменте защитник "Велеса" всё же забил, но из положения "вне игры". Был ещё и плотный удар Котова под перекладину, с которым не без труда справился вратарь. А хабаровчане дождались своего шанса в компенсированное время - левый защитник Носков после аккуратной скидки Моцпана отправил мяч в дальний угол. 2:0 - "СКА-Хабаровск" набирает первые очки и уходит с последнего места, "Велес" пока сохраняет вторую позицию.
"КАМАЗ" упустил победу в Красноярске
"Енисей" после потери очков в домашней игре с "Текстильщиком" собирался обыграть "КАМАЗ", но челнинцы были против. Команда Антона Хазова собранно оборонялась и ближе к концу первого тайма получила право на пенальти. Султонов с "точки" был точен, и челнинцы впервые в этом сезоне смогли забить первыми. Красноярцы отыграли за полчаса до конца - вышедший на замену Тлехугов после передачи Иванова точно пробил с 14 метров в правый от себя угол.
Правда, "КАМАЗ" стремительно вышел вперед вновь - Султонов получил мяч от Воронина на правом краю штрафной и с острого угла вонзил мяч в ближнюю "девятку". Особых шансов у "Енисея" не было, однако на второй компенсированной минуте Шершов отметился шикарным дальним ударом почти с 30 метров. 2:2 - "Енисей" в третий раз подряд играет вничью, "КАМАЗ" оказывается на последнем месте без единой победы.
"Нефтехимик" уступил "Шиннику"
"Шинник" после трёх игр без побед гостил в Нижнекамске и неплохо провёл первый тайм - на 20-й минуте Азявин замкнул идеальный прострел Караева с левого края штрафной, а буквально через 3 минуты Порохов протащил мяч до штрафной и с носка отправил его в левый угол. Был ещё опасный удар Гонгапшева с правого края штрафной, но его сумел отразить Голубев.
"Нефтехимик", пропускающий первым, очков не набирает, не удалось исправить эту тенденцию и пятничным вечером. Можно вспомнить разве что опасный удар Хомухи головой, с которым справился Митров. 0:2 - "Шинник" занимает восьмую позицию, "Нефтехимик" остается неподалеку от зоны вылета.
"Ленинградец" и "Арсенал" обошлись без голов
"Ленинградец" в гостях пока играет неудачно, зато в Рощино команда Александра Шмарко уже успела зацепить и "Урал", и "Сочи". В домашней игре с "Арсеналом" хозяева также были ближе к голу и создали больше моментов, однако Мелихов в этот день был в полном порядке. Чего нельзя сказать про одноклубников - можно вспомнить разве что шанс Горбунова в первом тайме и удар Рейеса в конце, с которым справился Смирнов. 0:0 - "Ленинградец" не проигрывает дома, "Арсенал" не проигрывает в трёх последних турах.
Матч "Спартак" Кострома - "Уфа" состоится 17 августа в 19:30 мск.
Волевая победа "Нижнего Новгорода" и гостевой разгром от "Торпедо". Обзор 6-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" впервые пропустил первым, но всё равно победил, "Торпедо" наконец-таки прорвало, "Ротор" и "Урал" традиционно сыграли вничью, а "Сочи" в полуденное время одолел "Волгу".
ФК "Нижний Новгород"