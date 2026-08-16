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Газизов: Махачев - величайший спортсмен, ждем его на игре с "Краснодаром"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал для Rusfootball.info победу российского бойца Ислама Махачева над ирландцем Ианом Гэрри.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Махачев - величайший спортсмен, мы от всей души поздравляем его. Это гордость всей России и Дагестана. Всегда радуемся его новым победам. Он знает, что мы ждем его на каждой нашей игре - двери всегда открыты для него. Не знаю, получится ли у него быть на игре с «Краснодаром», но мы точно ждем", - сказал Газизов.

За карьеру в MMA Махачев одержал 29 побед и потерпел одно поражение. Российский боец является болельщиком "Динамо" Мх.

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