"Махачев - величайший спортсмен, мы от всей души поздравляем его. Это гордость всей России и Дагестана. Всегда радуемся его новым победам. Он знает, что мы ждем его на каждой нашей игре - двери всегда открыты для него. Не знаю, получится ли у него быть на игре с «Краснодаром», но мы точно ждем", - сказал Газизов.
За карьеру в MMA Махачев одержал 29 побед и потерпел одно поражение. Российский боец является болельщиком "Динамо" Мх.
Газизов: Махачев - величайший спортсмен, ждем его на игре с "Краснодаром"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал для Rusfootball.info победу российского бойца Ислама Махачева над ирландцем Ианом Гэрри.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала