"Манчестер Сити" объявил о трансфере игрока сборной Англии за 135 млн евро

Эллиот Андерсон продолжит карьеру в составе "Манчестер Сити". Клуб официально подтвердил, что договорился с "Ноттингем Форест" о переходе английского полузащитника.

Фото: Getty Images

По информации инсайдеров, трансфер обойдётся "горожанам" в 135 миллионов евро.



Андерсон является воспитанником "Ньюкасла", а летом прошлого года перешёл в "Ноттингем Форест". В минувшем сезоне хавбек провёл 38 матчей в АПЛ, записав на свой счёт четыре гола и четыре результативные передачи.

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Манчестер Сити